Pescadores são resgatados a 24 milhas no Litoral do Paraná

Quatro pescadores foram resgatados na manhã desta terça-feira (16) a cerca de 24 milhas (aproximadamente 38 quilômetros) da costa, na altura do município de Pontal do Paraná.

De acordo com a Capitania dos Portos do Paraná, da Marinha do Brasil, eles estavam no barco de pesca “Dom Manuel C III”, que apresentou problemas durante a madrugada.

Uma equipe de Busca e Salvamento da Capitania participou o salvamento com a lancha “Albacora”. O barco “Dom Manuel” foi rebocado por outro barco pesqueiro que levou para a localidade de Bom Abrigo, no Estado de São Paulo. A equipe da Marinha os acompanhou.

Um inquérito administrativo na Capitania será aberto com o objetivo de apurar as causas e circunstâncias da ocorrência.