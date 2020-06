Guaratuba mais 3 casos de covid, Litoral mais 51 e Paraná recorde.

O Litoral do Paraná tem 51 novos casos confirmados neste sábado (27) pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). São 32 em Paranaguá, 12 em Pontal do Paraná, 3 em Guaratuba, 3 em Morretes e 1 em Matinhos.

A região chega 460 casos confirmados: Paranaguá (263); Morretes (64); Pontal do Paraná (54); Guaratuba (40); Matinhos (22); Antonina (16); e Guaraqueçaba (1). Houve 9 óbitos.

A Prefeitura de Guaratuba explicou que os novos casos são de mulheres: uma moradora do bairro Mirim, de 29 anos, e duas do Piçarras, de 55 e 67 anos. “A mais velha está internada em hospital de Curitiba, as outras duas estão em quarentena dentro de suas casas, sendo monitoradas pela equipe da Vigilância Epidemiológica”, informou a Prefeitura.

Neste sábado, a Sesa registra o maior número de casos de coronavírus em um único dia no Paraná: 1.135 novas pessoas infectadas. De acordo com o boletim de hoje, 11 pessoas morreram em 10 cidades.

O Estado soma 19.598 casos da doença e 562 mortes. Dois pacientes que faleceram residiam em Cianorte. Outras cidades registram uma morte: Arapongas, Campo Largo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Jussara, Palmeira, Piraquara, Rondon e São José dos Pinhais.