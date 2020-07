Ratinho Junior inclui Litoral na quarentena a partir de quarta-feira

Os sete municípios do Litoral foram incluídos na quarentena decretada pelo governador Ratinho Junior no último dia 30. As medidas entram em vigor nesta quarta-feira (8).

De acordo com o Decreto nº 5.041, assinado nesta segunda-feira (6), os municípios abrangidos pela 1ª Regional de Saúde de Paranaguá passam a fazer parte da lista de municípios que devem adotar as restrições do Decreto nº 4.942/2020.

As medidas já estão em vigor na Região Metropolitana de Curitiba e nas seguintes regionais: Cascavel, Cianorte, Cornélio Procópio, Londrina, Foz do Iguaçu e Toledo.

Confira o termos do Decreto 4.942/20:

Panificadoras/frutarias/mercearias:

Devem se adequar às mesmas regras dos supermercados. Funcionamento das 7h às 21 horas, de segunda a sábado, e fechamento aos domingos. Podem operar com apenas 30% do fluxo de clientes e terão que impedir a entrada de crianças menores de 12 anos.

Lojas de material de construção:

Estão integradas ao setor de construção civil, que é atividade essencial.

Igrejas:

Podem funcionar, mas devem respeitar a Resolução 856/2020. O documento estabelece que todas as igrejas e templos que estiverem localizados nessas 134 cidades deverão abster-se de promover eventos religiosos presenciais, restringindo-se apenas às versões virtuais.

Pet shops:

Podem funcionar as clínicas de assistência veterinária e aquelas especializadas em produção, distribuição e comercialização de medicamentos para uso veterinário.

Oficinas e lojas de autopeças:

Serviços de manutenção, assistência e comercialização de peças de veículo automotor terrestre ou bicicleta são considerados essenciais.

Fiscalização – A fiscalização será realizada pela Secretaria de Segurança Pública, em parceria com as guardas municipais. Haverá multas para infratores, de R$ 106,60 (uma Unidade Padrão Fiscal do Paraná) a R$ 533,00 para pessoas físicas; e entre R$ 2.132,00 a R$ 10.660,00 para pessoas jurídicas. O valor poderá ser dobrado em caso de reincidência.