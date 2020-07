Marinha alerta para ventos na costa de até 74 km/h

A Marinha alerta para ventos de direção Nordeste a Norte, com intensidade de até 60 km/h (33 nós), rondando para direção Noroeste a Sudoeste, com intensidade de até 74 km/h (40 nós), na faixa litorânea dos estados de Santa Catarina, ao norte de Laguna, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, ao sul de Arraial do Cabo, durante toda esta quarta (8) e até a tarde de quinta (9).

Os ventos associados a esse sistema meteorológico poderão provocar agitação marítima com ondas, em alto-mar, de direção Leste a Nordeste, passando direção Oeste a Sudoeste, com até 5 metros de altura, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ao sul de Laguna, até a manhã de sexta-feira (10).

Também pode ocorrer ressaca com ondas de até 3 metros de altura, na faixa litorânea compreendida entre os estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, até a noite de sexta.