DER publica aviso de licitação do ferry boat em Guaratuba

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER/PR), publicou no Diário Oficial da União desta terça-feira (21) aviso de licitação do ferry boat que faz a travessia na baía de Guaratuba.

A informação foi divulgada pelo jornalista Alexandre Pelegi, no Diário do Transporte, e o Correio do Litoral conferiu.

Conforme Pelegi destaca, os envelopes com as propostas apresentadas pelas empresas interessadas serão recebidos até 27 de agosto de 2020. A Sessão de abertura será feita pela comissão de licitação no dia 28 de agosto, às 14h.

Atualmente a travessia de veículos e passageiros da Baía de Guaratuba está sob responsabilidade da concessionária Travessia de Guaratuba (F. Andreis). O contrato venceu em abril do ano passado, e foi prorrogado por mais um ano para que o governo pudesse licitar o serviço.

O novo contrato terá prazo de 10 anos, e o valor estimado da contratação é de R$ 134 milhões. O edital estabelece que o preço máximo da tarifa básica deverá ser de R$ 9,15. Hoje é de R$ 7,40.

Confira o Edital da Licitação.

Ponte de Guaratuba – A licitação para concessão do ferry boat acontece simultaneamente com a licitação para os estudos e os projetos da ponte sobre a baía. As propostas serão abertas daqui a duas semanas, no dia 4 de agosto.



