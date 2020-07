Litoral tem 162 novos casos, 132 só em Paranaguá

O Litoral do Paraná tem 162 novos casos de covid-19 registrados nesta quinta-feira (23). Os casos confirmados hoje são em Paranaguá (132), Guaratuba (10), Antonina (10), Pontal do Paraná (9) e Morretes (1).

A região chega a 2.623 casos confirmados: Paranaguá (1.835), Pontal do Paraná (199), Guaratuba (197), Matinhos (149), Morretes (143), Antonina (90) e Guaraqueçaba (10).

Já morreram 58 pessoas em consequência da doença, nos sete municípios: Paranaguá (35), Pontal do Paraná (9), Matinhos (6), Guaratuba (4), Guaraqueçaba (2). Antonina (1) e Morretes (1).

Já são 1.113 pacientes recuperados no Litoral, segundo cruzamento de dados das prefeituras e da Secretaria de Estado da Saúde: Paranaguá (747), Morretes (117), Pontal do Paraná (89), Guaratuba (79), Antonina (41) e Matinhos (40).

No Estado, houve 2.066 novos casos confirmados e 59 óbitos nesta quinta. O Paraná já teve 61.33 pessoas com a doença. São 24.651 pacientes já recuperados e 1.526 que acabaram morrendo por consequência do novo coronavírus.