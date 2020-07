Mais duas pessoas morrem de covid no Litoral

A covid-19 fez mais duas vítimas fatais no Litoral do Paraná. As duas mortes foram registradas em Paranaguá. Foram 52 novos casos confirmados neste sábado (25): Paranaguá (33), Morretes (9), Pontal do Paraná (5), Matinhos (3) e Guaratuba (2).

Já são 2.792 casos confirmados da doença no Litoral: Paranaguá (1.953), Pontal do Paraná (215), Guaratuba (205), Matinhos (163), Morretes (155), Antonina (90) e Guaraqueçaba (11).

Já morreram 66 pessoas em decorrência da covid na região: Paranaguá (41), Pontal do Paraná (10), Matinhos (6), Guaratuba (5), Guaraqueçaba (2), Antonina (1) e Morretes (1).

Na sexta-feira (24), o Litoral (1ª Regional de Saúde) ultrapassou todas as regiões em incidência de óbitos, que hoje é de 22,2 mortes / 100 mil habitantes. No quociente de casos, com 937 mortes / 100 mil hab., está em 3º, atrás de Cascavel (1.072) e Foz do Iguaçu (988).

No Paraná, são 1.323 novos casos e 55 mortes registrados neste último dia. Já são 64.896 pessoas contaminadas pelo coronavírus. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), são 29.696 pacientes já recuperados e liberados do isolamento. E 1.632 acabaram morrendo por consequência da Covid-19.

O Brasil atingiu 86.496 mortes pela covid neste sábado (25), conforme levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Foram 1.111 óbitos registrados hoje. Houve 48.234 notificações da doença. O total de infectados pelo novo coronavírus chega a 2.396.434 pessoas.