Coleção leva saberes das comunidades do Litoral para a escola

Um livro digital lançado pela UFPR em julho mostra as práticas e os conhecimentos de comunidades do Litoral do Paraná. O livro paradidático intitulado “Mutirão na Escola: práticas e saberes para compartilhar na sala de aula” vem em 5 fascículos: Indígenas, Quilombolas, Fandango, Boi Barroso e Turismo Comunitário. O acesso e a cópia são gratuitas.

O trabalho tem o objetivo de levar aos professores, pedagogos, educadores e alunos das escolas de educação básica pra que os conhecimentos e perspectivas sobre as práticas e os saberes das comunidades do litoral do Paraná e sua diversidade étnica e cultural sejam trabalhados por todas as escolas do estado, informou a UFPR no lançamento.

“O livro paradidático fornece aos professores algumas reflexões e sugestões de atividades para serem desenvolvidas em sala de aula com o propósito de possibilitar a construção de conhecimentos sobre os temas da cultura e dos modos de vida do litoral. A partir desse contexto, busca-se realizar a problematização das várias formas de viver e pensar as práticas cotidianas de grupos sociais muitas vezes silenciados ou invisibilizados, como as comunidades caiçaras urbanas e rurais, indígenas e quilombolas.”

Acesse e baixe o conteúdo aqui

Boi Barroso | Fandango | Indígenas | Quilombolas | Turismo Comunitário



Fonte: UFPR