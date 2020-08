Litoral tem 4 mortes e 25 novos casos de covid

Dois moradores de Paranaguá e dois de Antonina foram as últimas vítimas da covid-19 no Litoral, confirmou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta quinta-feira (6).

A Sesa registra 25 novos casos na região: Paranaguá (14), Antonina (6); Matinhos (2), Guaratuba (1), Pontal do Paraná (1) e Morretes (1). Já houve 3.605 casos confirmados de covid no Litoral: Paranaguá (2.403), Guaratuba (312), Pontal do Paraná (288), Morretes (225), Matinhos (210), Antonina (151) e Guaraqueçaba (16). De acordo com a Sesa, 1.737 pacientes já estão recuperados.

O número de é de 87 no total, sendo: Paranaguá (56), Pontal do Paraná (10), Matinhos (8), Guaratuba (6), Guaraqueçaba (3); Antonina (3) e Morretes (1).

Proporcionalmente, a 1ª Regional de Saúde, com sede em Paranaguá, e que abrange os sete municípios litorâneos está em segundo na incidência de mortes e em terceira em número de cass, entre as 22 regionais em se divide o Estado.

No Paraná, foram 1.924 casos e 60 óbitos registrados neste último dia. Já são 86.303 casos confirmados, 49.358 recuperados e 2.200 óbitos por covid-19 no Estado.