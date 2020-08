Polícia Civil apreende 320 quilos de cocaína pura no Litoral

Policiais civis apreenderam, na tarde de terça-feira (18), em Paranaguá, 320 quilos de cocaína pura.

A droga foi encontrada em meio a carga de paletes de madeira, carregada em um caminhão, na PR-407, na entrada de Paranaguá. Diversos veículos foram apreendidos. A ação foi realizada pelo Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e mobilizou cerca de 20 policiais. Foram presas 10 pessoas em flagrante. Foram apreendidos 5 veículos.

De acordo com o delegado Rodrigo Brown, a droga veio da cidade de Cujubim, no estado de Rondônia, próximo à fronteira com a Bolívia. Parte da carga ficaria no Brasil e parte seria embarcada no Porto de Paranaguá para a cidade de Funchal, em Portugal, informou o delegado.