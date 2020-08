Covid-19: Guaratuba realiza muito mais testes do que a média

Ouça a notícia

Jornal de Guaratuba – A Secretaria Municipal da Saúde está realizando testes em todos os pacientes suspeitos para covid-19, conforme critério médico e de acordo com os protocolos clínicos do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da literatura médica.

O secretário municipal da Saúde, Gabriel Modesto, explica que Guaratuba adquiriu testes rápidos e tem recebido da Secretaria de Estado da Saúde a quantidade necessária dos testes RT-PCR, chamados “padrão ouro”, para atender a demanda. “Guaratuba tem realizado um número de exames bem acima da média do Brasil. A nossa média é de 91 testes para cada 1.000 habitantes, perto dos Estados Unidos, que é de 93 testes por 1.000”, informa Gabriel Modesto. Segundo dados do Ministério da Saúde do mês de julho, os últimos divulgados, o Brasil realizou 13,7 testes para cada 1.000 habitantes.

Protocolos

Os protocolos para realização de testes são baseados no ciclo do vírus, que atua durante 14 dias no corpo humano, e a equipe médica define o melhor dia para coleta e qual melhor exame indicado dentro do ciclo de atuação do vírus no organismo.

Os sintomas

As pessoas com alguns dos sintomas da Covid, como perda do paladar ou olfato, dor de cabeça, dor no corpo, febre e dor de garganta devem procurar qualquer Unidade de Saúde do Município para ser orientada e encaminhada, informa a coordenadora da Atenção Primária da Secretaria Municipal da Saúde Aleyse Gramigna Fernandes.

Gabriel Modesto explica que a equipe de saúde vai avaliar o caso, definir qual o tipo de teste e o dia indicado para a realização do exame, que pode, inclusive, ser no mesmo dia ou também agendado. Se os sintomas foram graves, a pessoa deve procurar diretamente o Pronto Socorro, que foi transformado em unidade para atendimento da Covid.

Termo de compromisso

Ao realizar o teste, a pessoa assina um termo de compromisso de que ficará em isolamento e manterá as pessoas que moram no mesmo endereço (contactantes) também em isolamento, pelo menos enquanto aguardam o resultado. A equipe de Saúde vai monitorar o paciente, acompanhando sua situação de saúde e suas necessidades durante todo o período de isolamento. Se houver necessidade, a Secretaria da Saúde fornecerá atestados médicos para as pessoas que precisem se ausentar de empregos.