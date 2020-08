Prefeito Roberto Justus decreta luto oficial após 11 mortes por covid

Ouça a notícia

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, decretou luto oficial de três dias no município em virtude do falecimento de 11 pessoas, vítimas da covid-19.

O decreto foi assinado na terça-feira (25), quando foram confirmadas a mortes de mais três moradores da cidade em decorrência do novo coronavírus. Durante os três dias bandeiras nacional, do Paraná e do Município deverão ser hasteadas a meio mastro em sinal de luto.

Desde o primeiro diagnóstico da doença na cidade, no dia 24 de abril, já houve 511 infecções, com 359 pacientes já recuperados. Há ainda 102 casos em investigação. A maioria das pessoas está em isolamento domiciliar, sob acompanhamento das equipes de Saúde do município.

Nesta quinta-feira (27), foram confirmados 82 novos casos da covid no Litoral, 28 em Guaratuba. Confira por bairro, gênero e idade:

Caieiras: 1 criança de 2 anos, 1 adolescente de 15, 1 mulher de 35 e 1 homem de 42.

Carvoeiro: 2 mulheres de 21 e 25, 4 homens, de 20, 22, 32 e 51.

Centro: 1 mulher de 70.

Cohapar: 1 criança de 7 anos, 3 homens, de 19, 27 e 51 anos.

Coroados: 1 homem de 51.

Eliane: 1 mulher de 34.

Estoril: 1 homem de 55.

Figueira: 1 mulher de 20.

Mirim: 1 mulher de 30.

Piçarras: 4 mulheres de 25, 32, 36 e 58, e 4 homens, de 20, 30, 48 e 58.