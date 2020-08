Sesa transfere óbito de Guaratuba para Pinhais. Litoral tem 22 novos casos.

Ouça a notícia

A Secretaria de Estado da Saúde transferiu, neste domingo (30), um caso de Covid-19 registrado em Guaratuba para o município de Pinhais. É justamente a mulher de 51 anos, Carla Regiane Mocibrocki, que tem residência no bairro Cohapar, foi encaminhada pela Secretaria Municipal de Saúde para o Hospital do Rocio e faleceu na sexta-feira (28), tendo o óbito registrado no informe da Sesa no sábado.

“A mudança estatística não altera o sentimento de perda de mais uma pessoa em nossa comunidade”, comentou a Secretaria Municipal da Saúde ao explicar o caso. Ela foi a sexta vítima da doença em Guaratuba na semana que se encerrou.

Em registro de casos, o Litoral do Paraná teve 22 novas confirmações pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) neste domingo: Paranaguá (10), Morretes (5), Guaratuba (3), Pontal do Paraná (2), Matinhos (1) e Antonina (1). O aumento de casos confirmados é de 21 porque Guaratuba teve 3 a mais e 1 a menos.

Os novos casos em Guaratuba foram em Caieiras (1 homem de 31 anos), Cohapar (1 mulher de 29) e Figueira (1 mulher de 48). A cidade tem 8 pessoas internadas: 6 no Hospital Regional do Litoral (Paranaguá) e 2 no Hospital do Rocio (Campo Largo).

Já são 5.097 casos confirmados da doença na região: Paranaguá (3.177), Guaratuba (520), Pontal do Paraná (378), Morretes (377), Antonina (322), Matinhos (289) e Guaraqueçaba (34). DE acordo com a Sesa, já são 3.649 pessoas recuperadas nas sete cidades;

O número de óbitos no litoral é de 116 no total, sendo: Paranaguá (70), Guaratuba (13), Pontal do Paraná (12), Matinhos (10), Antonina (5), Guaraqueçaba (3) e Morretes (3).

No Paraná houve 1.620 novos casos e 17 óbitos registrados neste domingo. Já são 129.211 casos confirmados, com 85.464 pacientes recuperados e 3.212 óbitos por covid-19.