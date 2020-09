Roberto Justus tem apoio de 12 partidos e de 135 candidatos a vereador

Ouça a notícia

O prefeito de Guaratuba, Roberto Justus, foi indicado candidato à reeleição na convenção do Democratas, realizada na manhã deste domingo (13). Como candidato a vice-prefeito, foi escolhido Edison Camargo, do PSD do governador Ratinho Junior.

A chapa tem apoio de 12 partidos com o número recorde de 135 candidatos a vereador. O último partido a coligar-se foi o PDT, que também fez convenção neste domingo.

Dos 12 partidos da coligação, sete terão candidatos a vereador: DEM, PP, PSD, Pros, PSC, PTC e PDT. O número de candidatos de cada partido pode mudar até o último dia de registro eleitoral. Cinco partidos vão apenas apoiar a candidatura majoritária (prefeito e vice): PL, PSB, PTB, PRTB e Solidariedade.

MDB Independente – Fora da coligação de Roberto Justus, o MDB fez convenção no sábado (12) e decidiu lançar chapa de vereadores independente. Não lançará candidatos a prefeito e vice e deverá não apoiar as candidaturas de outros partidos. Até o fechamento desta edição ainda não havia completado a chapa de candidatos a vereador.

O Podemos já lançou candidato próprio a prefeito, o professor Jonas Maciel, e a vice-prefeito, o servidor municipal Eurides Moro. A chapa de vereadores tem apenas dois candidatos.

Na terça-feira (15), acontecem as últimas convenções em Guaratuba. Quatro partidos devem se unir em torno da candidatura a prefeito do ex-vereador Maurício Lense: Cidadania, PSDB, PSL e Republicanos. O Partido dos Trabalhadores (PT) deverá lançar chapa independente de vereadores.

Os partidos têm até o dia 26 de setembro para apresentarem à Justiça Eleitoral o requerimento de registro de seus candidatos.