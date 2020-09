Marinha divulga avisos de mau tempo

Ouça a notícia

O Centro de Hidrografia da Marinha alerta para formação de nevoeiros esparsos, na faixa litorânea entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo, entre a madrugada e a manhã desta sexta-feira (18).

A passagem de uma frente fria também poderá provocar ventos com intensidade de até 60 km/h (33 nós), no litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, ao sul de Laguna, entre a manhã de sábado (19) e a manhã de domingo (20).

No mesmo trecho – RS e SC – a atuação dos ventos e a propagação de um sistema de marulhos poderão provocar agitação marítima com ondas, em alto-mar, com até 5 metros de altura, entre a manhã de sábado e a manhã de segunda-feira (21).

A Marinha solicita ampla divulgação dos avisos às comunidades de pesca e esporte e recreio ealerta aos navegantes que consultem as condições meteorológicas antes de se fazerem ao mar.

Fonte: Capitania dos Portos do Paraná