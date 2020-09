Hospital Regional informa mais uma morte por covid em Paranaguá

Ouça a notícia

O Hospital Regional do Litoral confirmou mais uma morte por covid. De acordo com o boletim desta terça-feira, um paciente de 89 anos, residente em Paranaguá, faleceu na segunda-feira (28). O hospital também informou que há 2 óbitos de pacientes seus sendo investigados para covid.

O hospital público estadual fica em Paranaguá e recebe pacientes de toda a região. No momento, tem 20 pacientes internados por covid, sendo que 16 já tiveram exames positivos e 4 ainda estão sob investigação para a doença.

Nesta segunda-feira (28) informou, pela manhã, a morte de 5 moradores da região ocorridas entre sábado e domingo: 2 de Paranaguá, 2 de Guaratuba e 1 de Matinhos. Os óbitos não foram registrados no Informe da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgado no final da tarde de ontem.

De acordo com a Sesa, o número de mortes por covid no Litoral é de 150. Esse número chegará a 156 com estes últimos registros do Hospital Regional.