Candidato a vereador de Guaratuba é suspeito de atropelar pessoas depois de briga

Um motorista atropelou diversas pessoas na manhã desta sexta-feira (2) depois de uma briga, em Guaratuba. Segundo informações, ele é candidato a vereador da cidade. Até o início da noite, a direção de seu partido e representantes da sua coligação não se manifestaram a respeito do assunto.

Na imagem de uma câmera de monitoramento acima que foi distribuída pelas redes sociais dá para ver uma pessoa correndo pela calçada, ela tropeça e cai na rua quando o carro, que parecia ter subido na calçada, vem pela contramão e passa por cima dela. Segundo testemunhas, o atropelamento foi proposital.

Conforme reportagem da Rádio Litorânea, por volta das 7h, foram feitos vários contatos como Corpo de Bombeiros e, posteriormente, com a Polícia Militar, dizendo que na avenida Atlântica havia um condutor, provavelmente embriagado ou em surto psicótico, jogando seu veículo contra algumas pessoas e que já existiam atropelados e feridos. Confira a reportagem:

Ao chegarem no local, os policiais viram que um veículo Chevrolet Spin, placas BAX 2989, de cor azul, conduzido, supostamente, por um homem de 40 anos, candidato a vereador em Guaratuba, teria sido o responsável pelo fato.

Conforme relato de uma das vítimas, feita com exclusividade à Rádio Litorânea, ela seu namorado e mais um casal de amigos se encontravam em um bar de nome Rancho, quando chegou o homem que viria, supostamente, a ser o autor dos atropelamentos. Ele e sua namorada se incorporaram ao grupo. Após o fechamento do bar, decidiram ir até a praia: dois casais e um dos rapazes que estava aniversariando para continuar a comemoração. A esposa do aniversariante resolveu ir embora.

Em dado momento, começou uma discussão entre os três rapazes e houve luta corporal. Ato contínuo, o suposto condutor do veículo atropelador, disse que iria buscar uma arma de fogo, o que não aconteceu, pois o carro retornou pela calçada da orla indo em direção ao grupo, vindo a atropelar uma moça e um casal.

Posteriormente, após ter havido a dispersão do grupo, o condutor do carro seguiu um dos rapazes vindo a atropelá-lo na avenida Curitiba. Não contente, retornou pela avenida Atlântica e atropelou o outro rapaz, próximo ao Mercado de Peixes.

Os dois homens atropelados, um de 23 e o outro de 31 anos, foram atendidos pelas equipes dos bombeiros e do Samu e levados ao Pronto Socorro Municipal e depois encaminhados ao Hospital Regional do Litoral, de Paranaguá.

O condutor do veículo atropelador, fugiu do local e até o início da noite não havia sido localizado.

Ouça áudio de uma das vítimas em entrevista a Joelcio Andrade, da Rádio Litorânea:

Fontes: Rádio Litorânea e redes sociais