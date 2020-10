Sesa confirma 4 mortes por covid no Litoral: 2 em Matinhos e 2 em Antonina

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou as 2 mortes de Matinhos e 2 mortes de Antonina por covid-19 que a haviam sido informadas nessa semana pelo Hospital Regional do Litoral. A Sesa ainda não confirmou 2 mortes de moradores de Pontal do Paraná ocorridas no mesmo hospital.

Em compensação, um óbito que havia sido confirmado para Matinhos no dia 19 de agosto foi transferido para Curitiba. Apesar disso, a Sesa informa que Matinhos tem 18 óbitos por covid (51,7 mortes por 100 mil habitantes). Antonina tem 9 óbitos (47,3/100 mil). O Litoral tem 55,4 e permanece em segundo lugar, só atrás da Região Metropolitana de Curitiba (62,7).

A Sesa também registrou 71 novos casos na região, mas a Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informa que 3 casos foram duplicados, então, foram 68. Sem a correção feita por Guaratuba, o Litoral passa a ter 7.009 confirmações da doença pela Sesa desde o início da pandemia, 164 mortes e 5.411 pacientes curados.

Dos novos casos, 50 foram em Paranaguá, 5 em Antonina, 4 em Guaratuba, 3 em Pontal do Paraná, 3 em Morretes, 2 em Guaraqueçaba e 1 em Matinhos.

O gráfico acima segue os números informados pela Sesa, sem a correção informada pela Secretaria da Saúde de Guaratuba.