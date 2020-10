Covid-19: Litoral tem 112 casos; 108 em Paranaguá

O Litoral tem 112 novos casos de covid-19, sendo 108 em Paranaguá, registrou a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) nesta segunda-feira. Também houve casos confirmados em Guaratuba (2), Pontal do Paraná (1) e Morretes (1).

A Sesa registra 7.152 casos confirmados da doença na região: Paranaguá (4.407), Guaratuba (822), Pontal do Paraná (535), Antonina (499), Morretes (471), Matinhos (363) e Guaraqueçaba (55). A Secretaria Municipal da Saúde de Guaratuba informa que há 3 casos registrados pela Sesa em duplicidade no município.

No Paraná, foram registrados neste domingo, mais 1.818 casos e 16 mortes em decorrência do coronavírus. Já são 191.942 casos e 4.737 mortos em decorrência da doença no Estado.

No Brasil, o Ministério da Saúde divulgou 8.429 novos diagnósticos e 201 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas. O país chega a 5.103.408 de casos conformados e 150.689 óbitos pela doença.