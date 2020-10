Policiais prendem dois jovens identificados por vítimas de assalto

Ouça a notícia

A Polícia Militar prendeu, em Guaratuba, nesta segunda-feira (12), dois suspeitos de um roubo cometido no dia anterior.

No domingo (11), dois rapazes, de 21 e 22 anos, foram roubados quando caminhavam pela rua Antônio Alves Correia, na área central. Segundo o Boletim de Ocorrência, os criminosos desceram de um automóvel Peugeot preto e, e fazendo menção de estarem armados, assaltaram os rapazes. Roubaram uma blusa de moletom, um óculos de sol e R$ 30, entraram no caro e fugiram.

Na segunda-feira (12) uma equipe patrulhava no balneário Coroados quando viu o automóvel com as mesmas características do Peugeot do roubo ocorrido no domingo.

Os policiais realizaram a abordagem e viram que um dos suspeitos estava utilizando uma blusa de moletom semelhante à que foi roubada. Rapidamente, os policiais entraram em contato com as vítimas que apontaram os suspeitos como os autores do roubo. Os dois jovens, de 19 e 22 anos de idade, receberam voz de prisão em flagrante e e foram encaminhados até a 8º Delegacia Regional de Polícia Civil de Guaratuba.

Fonte: Comunicação Social do Batalhão do Litoral (9º BPM)