Hospital Regional confirma mais 4 mortes por covid no Litoral

Ouça a notícia

O Hospital Regional do Litoral informou, no final da manhã desta terça-feira (13), a morte por covid-19 de mais 4 moradores do Litoral.

Foram confirmados os falecimentos ocorridos no domingo (11) de duas pessoas de Guaratuba: dona Maria de Fátima Pereira, de 66 anos, e Vinícius Manoel Aguiar “Cheroso”, de 30 anos. Também foram comunicadas as mortes de um morador de Paranaguá, de 68 anos, falecido na quinta-feira (8), e de um morador de Antonina, de 49 anos, falecido no domingo.

O Hospital Regional, que fica em Paranaguá, ainda tem 1 óbito de um paciente sendo investigado para confirmar a causa. Nesta terça, há 25 pacientes internados por covid, sendo que 17 já estão confirmadamente com a doença e 8 estão aguardando confirmação de exames realizados.