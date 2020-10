Capitania tem cursos para aquaviários com inscrições até terça e quarta

Ouça a notícia

A Capitania dos Portos do Paraná (CPPR) está com inscrições abertas até esta quarta-feira, dia 21, para o Curso Especial Básico de Navios-Tanque Petroleiro e para Produtos Químicos.

O curso é gratuito e os candidatos devem preencher a ficha de inscrição no Grupo de Atendimento ao Público (GAP) da CPPR e pagar a taxa de inscrição com custo de R$ 8,00. A previsão é que as aulas aconteçam de 3 a 16 de novembro na sede da CPPR, no Centro Histórico de Paranaguá.

O curso destina-se a qualificar aquaviários para trabalhar em embarcações de transporte de petróleo e de produtos químicos da Marinha Mercante. Para candidatar-se, é necessário ser aquaviário, oficial ou subalterno, com habilitação mínima de nível 3 do 1º e 2º grupo.

No momento da inscrição, os candidatos devem apresentar cópias da folha de dados biográficos da Caderneta de Inscrição e Registro (CIR), histórico escolar do curso de formação contendo a disciplina Prevenção e Combate a Incêndio (PCI-001) ou do certificado do Curso de Combate a Incêndio (ECIN), carta de indicação da empresa e/ou mapa de contagem de tempo de embarque com firma reconhecida do setor de Recursos Humanos da empresa e a Guia de Recolhimento da União (GRU), além da Ficha de Inscrição.

Todos os detalhes, informações sobre as inscrições e os documentos necessários para o curso estão no edital publicado no site da Capitania dos Portos do Paraná: www.marinha.mil.br/cppr.

Dúvidas e informações podem ser esclarecidas pessoalmente no GAP da CPPR na Rua Benjamin Constant, 707, no Centro Histórico de Paranaguá, de segunda a quinta-feira, de 9h às 11h e das 13h às 15h, ou pelo telefone (41) 3721-1510.

Cursos expeditos com inscrições até terça, 20 de outubro

A CPPR também está com inscrições abertas até esta terça-feira (20) para quatro cursos de curta duração:

Curso Expedito e Prático de GPS para Aquaviários (C-EXP-GPS 01/2020),

Curso Expedito e Prático de Ecobatímetro para Aquaviário (C-EXP-ECO 01/20),

Curso Expedito e Prático de Radar para Aquaviário (C-EXP-RAD 01/2020)

Curso Expedito e Prático de VHF para Aquaviários (C-EXP-VHF 01/2020).

As inscrições custam R$ 8. As qualificações necessárias e demais informações encontram-se no edital publicado no site da Capitania dos Portos do Paraná: www.marinha.mil.br/cppr.

Fonte e foto: Capitania dos Portos do Paraná