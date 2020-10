Prevenção à covid muda votação para ginásio em Guaratuba

Ouça a notícia

A Justiça Eleitoral está mudando o local de votação dos eleitores que votavam em duas escolas para o Ginásio de Esportes Governador José Richa, no bairro Cohapar, como forma de evitar aglomerações nos corredores.

A medida afeta os eleitores inscritos nas seções 125 e 126, que votavam na Escola Municipal Heinz Wittitz, e 104, 106, 109, 111, 112, 115, 116, 118 e 119, que votavam no Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra. Guaratuba tem apenas uma zona eleitoral, a 161ª.

A mudança é uma das medidas de prevenção à covid-19. Outra medida, dotada em todo o país, é início da votação 1 hora mais cedo: das 7h às 17h. Também fica indicado a todos que o horário das das 7h até as 10h é preferencial para eleitores com idade acima de 60 anos.

Para evitar filas e aglomerações, a identificação biométrica, que aumenta o tempo em que o eleitor passa dentro da seção eleitoral, será desabilitada, sendo substituída pela apresentação de documento oficial com foto e assinatura no caderno de votação.

A Justiça Eleitoral fornecerá condições para a higienização frequente das mãos com álcool em gel, de modo a garantir a descontaminação antes e depois do contato com o teclado da urna eletrônica e com outros objetos e superfícies.