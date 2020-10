Litoral tem 40 novos casos confirmados de covid-19

A Secretaria de Estado da Saúde registrou 40 novos casos de covid no Litoral do Paraná do informe este sábado, dia 24: Paranaguá (23), Antonina (7), Matinhos (7) e Morretes (3).

Já são 7.608 casos confirmados da doença no litoral: Paranaguá (4.643), Guaratuba (909), Antonina (558), Pontal do Paraná (545), Morretes (503), Matinhos (393) e Guaraqueçaba (57).

Já são 6.023 pacientes recuperados na região. O número de óbitos no litoral é de 176: Paranaguá (92), Guaratuba (24), Matinhos (18), Pontal do Paraná (15), Antonina (12), Morretes (11) e Guaraqueçaba (4).

No Paraná, foram confirmados 1.309 casos e 9 óbitos hoje. Já 204.651 casos e 5.043 mortos em decorrência da covid-19 no Estado.