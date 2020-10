Ventos de 75 km/h devem atingir o Litoral

De acordo com a Marinha, ventos de até 75 km/h (40 nós) deverão atingir o litoral de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro entre a noite de quinta-feira (29) e a noite de sexta (30).

De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha, o fenômeno é provocado pela aproximação e a passagem de uma frente fria soprará na direção sudoeste a sudeste.

Já na faixa litorânea entre o Rio de Janeiro, ao norte de Arraial do Cabo, e do Espírito Santo, ao sul de Vitória, o vento terá direção nordeste a norte e intensidade de até 60 km/h (33 nós), Deve ocorrer entre a manhã de quinta e a manhã de sexta.

Além diso, a alta disponibilidade de umidade, associada à temperatura da superfície do

mar relativamente mais baixa, favorecerá a formação de nevoeiros esparsos na faixa litorânea do estado do Rio de Janeiro, entre a cidade do Rio de Janeiro e Arraial do Cabo, entre a manhã e a noite de quinta-feira