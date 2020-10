Sesa confirma 5 óbitos por covid-19 no Litoral

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra, nesta sexta-feira (30), mais 5 óbitos por covid-19 no Litoral, inclusive alguns casos que já haviam sido informados pelo Hospital Regional do Litoral. No dia 26, o Hospital confirmou a morte por covid de uma paciente de Guaratuba, de 80 anos, que havia falecido três dias antes.

No Informe de hoje também constam 2 mortes em Paranaguá, 1 em Antonina e 1 em Morretes. Com atualização, a região litorânea passa a ter 61,1 mortes para cada 100 mil habitantes. Ainda em segundo lugar, atrás da Região Metropolitana, que tem 66,9, mas bem acima da média do Paraná, que é de 44,9. Em números absolutos, são 183 mortes por covid: Paranaguá (95), Guaratuba (25), Matinhos (18), Pontal do Paraná (15), Antonina (14), Morretes (12) e Guaraqueçaba (4).

O Informe da Covid da Sesa também confirma hoje 8 novos casos na região: Matinhos (5), Paranaguá (1), Guaratuba (1) e Antonina (1). Já são 7.883 casos confirmados da doença: Paranaguá (4.763), Guaratuba (936), Antonina (627), Pontal do Paraná (551), Morretes (513), Matinhos (436) e Guaraqueçaba (57). Com 2.646 casos para cada 100 mil habitantes, a região também está em segundo em incidência de casos no Paraná, desta vez atrás da Regional de Foz do Iguaçu (3.305).

Já são 6.259 pacientes recuperados no litoral: Paranaguá (3.797), Guaratuba (770), Antonina (524), Morretes (461), Pontal do Paraná (349), Matinhos (318) e Guaraqueçaba (40).

No Paraná foram confirmados 861 novos casos confirmados e 30 óbitos. São 210.500 casos confirmados, com 161.768 pacientes já recuperados e 5.155 mortes em decorrência do coronavírus.