Corpo é encontrado no rio da Praia, em Guaratuba

Um corpo foi encontrado boiando no rio da Praia, em Guaratuba, na manhã desta segunda-feira (9).

De acordo com a Polícia Militar, trata-se de um homem com idade entre 40 e 60 anos. Moradores da rua Sambaqui, no bairro Coroados encontraram o corpo na beira do rio, no final da rua e ligaram para a PM.

Uma equipe do Corpo de Bombeiros também foi ao local, retirou o corpo da água e aguardou os peritos do Instituto Médico Legal, que o levaram a Paranaguá para identificação e investigação da causa da morte.

Até a manhã desta terça-feira não havia novas informações sobre o caso.