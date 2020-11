Concessionárias terão de baixar pedágio na BR-277

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Paraná (Agepar) determinou que a redução do pedágio em dois trechos da BR-277: entre o Litoral e Curitiba e entre Guarapuava e Foz do Iguaçu.

As concessionárias Ecovia e Ecocataratas, pertencentes ao grupo EcoRodovias, devem reduzir as tarifas para valores que cubram, apenas, os custos de operação do serviço até o final dos contratos de concessão, em novembro de 2021.

De acordo com reportagem de Roger Pereira, da Gazeta do Povo/Tribuna do Paraná, a agência verificou erros de cálculo em processos de reajuste de tarifa de 2016 e 2017 das concessionárias e estabeleceu a redução da tarifa ao valor mínimo necessário para que o serviço seja mantido, retirando toda a margem de lucro das empresas.

“Erros não decorrentes de ilicitude, mas de falha técnica no processo homologatório, mas que trouxeram prejuízo aos usuários e tornaram impossível qualquer cálculo tarifário”, disse a diretora Márcia Pereira Ribeiro, relatora do processo, segundo a reportagem. O voto da relatora, acompanhado por unanimidade, determina que o Departamento de Estradas e Rodagem (DER) estabeleça a nova tarifa até 30 de novembro, para começar a ser aplicada em 1º de dezembro.

A reportagem na íntegra na Tribuna do Paraná: https://www.tribunapr.com.br/noticias/parana/pedagio-deve-ser-reduzido-ao-valor-minimo-em-duas-concessionarias-do-parana/