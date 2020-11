Problema no Ministério da Saúde atrasa boletim da Covid no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde informou, no início da noite desta sexta-feira (13) que “devido a intercorrências registradas na rede do Ministério da Saúde, que prejudicaram as atualizações de informações relacionadas à Covid-19, a divulgação dos dados do monitoramento da Sesa está atrasada”.

“Conforme o Ministério da Saúde afirmou, em pronunciamento nas redes sociais, que as intercorrências podem gerar instabilidade nos bancos de dados”, informa nota sucinta no site da Sesa e da Agência Estadual de Notícias.

A secretaria não diz quando divulgará seu boletim, mas avisa que “de acordo com o Ministério, todos os sistemas serão restabelecidos com previsão de retorno à normalidade a partir desta segunda-feira (16).