Paranaguá chega a 100 mortes por covid, Litoral perto das 200

Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirma, nesta terça-feira (17), mais uma morte por covid-19 em Paranaguá, a 100ª vítima da doença na cidade.

No Litoral são 197 óbitos provocados pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim do Estado. Nesta manhã, o Hospital Regional do Litoral confirmou mais uma morte de um paciente de Matinhos, um homem de 32 anos, falecido no domingo (15).

A Sesa também registrou hoje 94 casos na região: 72 em Paranaguá, 18 em Antonina, 2 em Matinhos, 1 em Guaratuba e 1 em Morretes.

Já são 8.883 casos confirmados e 7.096 pacientes recuperados.

A Sesa registrou mais 2.324 casos confirmados e 30 mortes em decorrência do novo coronavírus no Paraná. Já são 240.614 casos e 5.707 mortos em decorrência da doença, com 181.119 recuperados.

No Brasil, o Ministério da Saúde registra hoje 35.294 casos e 685 óbitos. Foram 5.911.758 casos e 166.699 mortes por covid-19 no país.

Os casos voltam a aumentar nos últimos dias, no Paraná e no Brasil. Confira os gráficos da Sesa e do Ministério da Saúde.