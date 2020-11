Abertas as inscrições para concurso de decoração natalina

Estão abertas a partir de hoje, quarta-feira (25), as inscrições para o concurso de decoração natalina de Guaratuba. O formulário pode ser preenchido no link do Portal do Município (http://portal.guaratuba.pr.gov.br/natal) até o dia 5 de dezembro.

A melhor decoração residencial e a melhor decoração comercial serão premiadas com a isenção ou desconto no IPTU 2021 (até R$ 3 mil para residencial e R$ 4 mil para comercial).

A categoria residencial divide-se em casas residenciais e prédios residenciais. Para os prédios residenciais a premiação total será rateada em partes iguais entre todos os apartamentos.

Podem se inscrever no concurso pessoas físicas e pessoas jurídicas legalmente constituídas e com sede no Município de Guaratuba.