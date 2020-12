Sesa registra 2 mortes e 83 novos casos de covid no Litoral

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) confirmou, no final da tarde desta segunda-feira (30), duas mortes por covid-19 na região litorânea: em Matinhos e Paranaguá.

Pelos dados da Sesa, são 209 óbitos provocados pela doença no Litoral, que ultrapassa de 70 mortes para cada 100 mil habitantes, com os maiores coeficientes em Antonina e Morretes.

Também foram registrados 83 novos casos da enfermidade: 40 em Morretes, 22 em Antonina, 14 em Guaratuba, 6 em Paranaguá e 1 em Matinhos. A região soma 9.973 casos, novamente com Antonina e Morretes com as maiores incidências (casos/100 mil).

Confira os dados proporcionais ao número de habitantes de cada município.

No Paraná, foram 32 mortes e 1.294 novos casos confirmados hoje. A Sesa também registrou também 1.081 casos do período entre 15 de julho e 28 de novembro, que estavam em investigação. São 6.099 mortes e 277.424 casos confirmados no estado desde o início da pandemia.

No Brasil, o Ministério da Saúde confirma hoje mais 287 mortes e 21.138 casos. Já foram 173.120 mortes e 6.335.878 casos confirmados no país.