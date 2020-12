Defensoria de Guaratuba faz seleção remota para estagiário

A Defensoria Pública do Estado do Paraná em Guaratuba está com uma vaga de estágio disponível para estudantes de Direito.Para se inscrever, é necessário estar devidamente matriculada(o) a partir do 5º período do curso.

As inscrições começaram nesta terça-feira (1º) e podem ser feitas até o dia 12 de dezembro, no site do site do CIEE-PR (Centro de Integração Empresa-Escola do Paraná), com envio do currículo para o e-mail guaratuba@defensoria.pr.def.br. A seleção consistirá em avaliação do currículo e de uma dissertação, que deverá ser enviada juntamente no e-mail.

Na redação, as(os) inscritas(os) deverão discorrer sobre o papel da Defensoria Pública para a garantia e efetivação da ampla defesa e da paridade de armas no contexto de um processo penal, bem como o reflexo de tal atuação perante a sociedade.

A(o) candidata(o) que possuir dúvidas em relação à inscrição, deverá entrar em contato através do e-mail acima ou do telefone (41) 99562-5245.

Para mais informações, acesse o Edital n° 086/2020.