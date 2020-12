Guaratuba tem mais uma morte por covid. Litoral tem 177 novos casos.

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) registra mais uma morte por covid-19 em Guaratuba, uma mulher de 103 anos, moradora do Brejatuba e que faleceu neste domingo (6), no Hospital Regional do Litoral, onde ela estava internada. O óbito havia sido registrado pelo Hospital como sendo de Paranaguá.

O Litoral chega a 219 mortes pela doença confirmadas pela Secretaria de Estado da Saúde e não inclui todos os últimos óbitos registrados pelo Hospital Regional. Ontem, foram informadas 3 mortes de moradores da região pela covid. Hoje mais uma: uma mulher de 51 anos, residente em Paranaguá, que faleceu ontem.

A Sesa ainda confirmou hoje mais 177 casos no Litoral: 55 em Pontal do Paraná, 39 em Morretes, 36 em Antonina, 28 em Matinhos, 15 em Guaratuba e 4 em Paranaguá. A região chega a 10.749 casos desde o início da pandemia.

Confira no gráfico acima o número de casos em proporção à população de cada município (casos/100 mil habitantes).

A Sesa registrou hoje no Paraná mais 2.123 casos e 68 mortes em decorrência do novo coronavírus. O boletim registra também 2.453 casos que estavam em investigação desde maio. O estado soma 306.034 casos e 6.481 mortes pela doença.

O Ministério da Saúde informa hoje que houve 842 mortes e 51.088 novos casos da covid-19 no Brasil. O país já sofreu 178.159 mortes e teve 6.674.999 pessoas infectadas pelo novo coronavírus.