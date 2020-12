Litoral tem 12 mortes por covid confirmadas nesta semana

A Secretaria de Estado da Saúde confirmou, neste sábado (12), mais 4 mortes por covid-19 no Litoral: 2 em Paranaguá e 2 em Antonina. Foram 12 mortes registradas pela Sesa desde segunda-feira (7), às vezes com defasagem de alguns dias. Foram 4 óbitos de moradores de Paranaguá, 4 de Antonina, 2 de Guaratuba e 2 de Pontal do Paraná.

Também foram confirmados 564 casos em 7 dias. Neste sábado foram 58: 32 em Antonina, 8 em Guaratuba, 6 em Paranaguá, 6 em Morretes, 5 em Matinhos e 1 em Guaraqueçaba.

A Sesa também informou que o Paraná teve 2.351 novos casos e 59 óbitos em decorrência do novo coronavírus. O boletim registra também 2.010 casos do período entre 26 de maio e 10 de dezembro que estavam em investigação. O estado chega a 324.449 casos e 6.701mortes pelo novo coronavírus.

No Brasil, foram 686 mortes e 43.900 casos confirmados hoje pelo Ministério da Saúde. O país teve 181.123 mortes e 6.880.127 confirmações.