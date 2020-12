Guaratuba vai relançar editais da Lei Aldir Blanc para música e dança

Quatro projetos de manifestações culturais foram classificados na Chamada Pública da Lei Aldir Blanc no Município de Guaratuba. A abertura dos envelopes foi em sessão pública realizada no último dia 8 (terça-feira), no Ginásio de Esportes José Richa.

As propostas agora serão avaliadas pelo comitê de análise formado por artistas e representantes do poder público.

Ao todo, foram apresentados nove propostas nos três editais do chamamento. No edital sobre Manifestações Culturais foram seis propostas e quatro classificados na fase de habilitação de documentação. Nos demais, foram 3 propostas, todas desclassificadas. As propostas recusadas têm oportunidade de recurso.

Os dois editais que não tiveram projetos classificados na primeira fase, Música e Dança, serão novamente publicados para dar nova oportunidade aos artistas de Guaratuba.