Litoral tem mais 2 mortes por Covid: em Guaratuba e Morretes

Mais duas mortes por Covid-19 no Litoral foram confirmadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), nesta quarta-feira (23): uma em Guaratuba e uma em Morretes.

O caso de Guaratuba foi detalhado pela Secretaria Municipal da Saúde: um morador do bairro Figueira, de 62 anos, que estava internado no Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, e faleceu nesta terça-feira (22).

Também foram registrados 68 novos casos na região: 64 em Paranaguá, 3 em Morretes e 1 em Guaratuba. O Litoral tem 260 mortes e 12.648 casos confirmados.

No Paraná, a Sesa divulgou, nesta quarta-feira 72 mortes e mais 3.269 casos confirmados. O estado já soma 384.674 casos confirmados e 7.468 mortos pela covid-19.

No Brasil, o Ministério da Saúde informa hoje que houve mais 961 mortes e 46.696 novos casos. O país já sofreu 189.220 mortes e já contabiliza 7.365.517 pessoas infectadas pelo novo coronavírus.