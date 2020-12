2º boletim de balneabilidade do Litoral tem mudanças

O segundo boletim das condições de banho nas praias do Paraná, divulgado pelo Instituto Água e Terra (IAT) nesta sexta-feira (25), tem duas alterações em Morretes, mas a região continua com 12 pontos impróprios.

O trecho do Porto de Cima do rio Nhundiaquara, que foi reprovado na semana anterior, já e considerado próprio. Em compensação, o trecho do rio do Nunes, próximo à ponte da PR-340, que foi aprovado, agora está impróprio. Outro local analisado semanalmente que continua reprovado é a Ponta da Pita, em Antonina.

Além disso, há 10 rios, canais e galerias considerados permanentemente impróprios para banho no Litoral, independentemente da época do ano. Eles estarão indicados em letras maiúsculas no boletim.

“Em pontos que indicam a vazão um pouco menor, as bactérias que indicam contaminação de origem fecal podem ser detectadas de forma mais abundante por não se dispersarem com facilidade”, explica a bióloga do Laboratório de Microbiologia do IAT em Curitiba, Beatriz Ern da Silveira.

O instituto monitora as águas no período de maior fluxo de veranistas para avaliar a concentração de bactérias Escherichia coli (E.coli), presentes em esgoto sanitário clandestino e fezes humanas e de animais de sangue quente.

Interior – Na Costa Oeste do Estado são monitorados pontos de prainhas e rios nas cidades de Foz do Iguaçu (2), Santa Terezinha de Itaipu (3), São Miguel do Iguaçu (2), Itaipulândia (1), Missal (1), Santa Helena (3), Entre Rios do Oeste (2), Marechal Cândido Rondon (2) e na Costa Norte no município de Primeiro de Maio (1). Todos os locais no Interior se mantêm balneáveis.

Oops ! You forgot to select a pdf file.

Com informações da Secretaria do Desenvolvimento Sustentável e do Turismo