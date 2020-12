Efeitos sociais da pandemia terão prioridade para Roberto Justus

O prefeito Roberto Justus (DEM) toma posse nesta sexta-feira (1º) em seu segundo mandato, junto com o novo vice-prefeito, Edison Camargo (PSD), e os 13 vereadores eleitos para os próximos quatro anos. O evento, conduzido pela Câmara, terá participação limitada devido à pandemia, e acontece a partir das 20h, no Iate Clube de Guaratuba.

Há poucos dias, em 18 de dezembro, na diplomação dos eleitos, realizada no Fórum Eleitoral também de forma restrita em prevenção à covid, o Jornal de Guaratuba entrevistou Roberto, que fez um balanço de sua primeira gestão e anunciou algumas prioridades para a futura. Confira.

Efeitos sociais da pandemia criam desafios para o próximo governo, diz o prefeito reeleito que vai focar na saúde, educação e bem-estar e no apoio aos setores que geram emprego e renda: “Em outras palavras, na qualidade de vida da população guaratubana”. Jornal de Guaratuba

Prefeito Roberto Justus, o que sentiu no momento em que o senhor recebeu a diploma de mais mandato como prefeito de Guaratuba, o que passou na sua cabeça?

Foi olhar para trás e ver que tantos desafios, mesmo com a pandemia da covid-19 e tudo que ela trouxe, inclusive a queda da receita do município, é ver que a gente conseguiu fazer e entregar um bom trabalho, realizar as significativas obras na cidade e ter o conhecimento da população neste processo eleitoral.

A que o senhor atribui a reeleição com uma votação histórica, qual o principal projeto ou ação da sua na sua gestão que fez ganhar a eleição?

Eu e minha equipe ouvimos, em todo o processo eleitoral, uma vontade por mudança. E o nosso mandato foi uma gestão inovadora, comprometida com a legalidade e com a técnica. Montamos um secretariado jovem que eram técnicos e qualificados para os cargos, que muitas vezes esses foram injustamente criticados por não ter tido nenhum tipo de indicação política, mas, ao mesmo tempo, mostrou que com um bom trabalho, com uma boa administração, ganha-se o apoio da população que, no momento oportuno, se transforma no capital eleitoral.

O senhor acredita que o eleitor teve um amadurecimento nestes últimos anos?

Sim, o eleitor hoje também está preocupado com o compromisso nos gastos do dinheiro público. Com esse novo jeito que administramos a cidade, que termina agora 2020, nós já temos as contas de 2017 e 2018 do município aprovadas pelo Tribunal de Contas do Paraná, as contas de 2019 estão com parecer favorável para a aprovação. E, o mais importante, com dinheiro em caixa, ou seja, sem nenhuma dívida para o ano que vem. Esse é o jeito bom e certo de fazer política que a população quer e espera.

Em seu mandato teve alguma coisa que o senhor não conseguiu realizar, seja por falta de tempo ou recurso?

Algumas coisas sim. Embora eu tenha cumprido em média 93% do meu plano de governo eu vou trabalhar para superar essa porcentagem no plano de governo para os próximos quatro anos. Um compromisso que assumi na campanha passada foi, ao longo deste mandato refazer a numeração das ruas e casas. Não coloquei em prática esse projeto porque não tive tempo e planejamento, no entanto, vou consegui vencer esse desafio nos próximos anos.

A pandemia atrapalhou alguns projetos, tínhamos a ideia de fomentar muito mais o esporte e o turismo na nossa cidade neste ano de 2020, os projetos nas escolas… Mas, se Deus quiser, com a chegada da vacina, vamos conseguir realizá-los

Quais as suas perspectivas para os próximos quatro anos?

Olha, além dos investimentos na saúde e na educação, eu já estou contratando neste ano o plano de mobilidade urbana que, a meu ver, será transformador para Guaratuba. Além disso, os efeitos colaterais da pandemia me preocupam, ou seja, as sequelas, e, acreditamos que teremos dificuldades na área social, especialmente, na periferia da nossa cidade. Por isso, vamos trabalhar focados na questão da saúde, educação e bem-estar, em outras palavras, na qualidade de vida da população guaratubana.

Sempre digo que a vocação de Guaratuba é o turismo, pesca e agricultura e a gente vai precisar, também, focar nestes setores para que possamos gerar emprego e, consequentemente, renda, que é o melhor remédio para combater esse desafio na área social que enfrentaremos nos próximos anos.

Diante de um ano atípico causado pelo vírus da covid, qual as recomendações em relação à temporada de verão 2020/2021?

Quando a pandemia começou, nós prefeitos tínhamos a obrigação de cuidar da nossa população como o pai cuida do filho, era algo muito novo, desafiador e perigoso. Agora, passado quase um ano da pandemia, todo mundo já tem as informações em relação à gravidade da doença e sobre como se prevenir do contágio da covid-19. A responsabilidade da população é maior, digo mais, o cidadão passou a ser protagonista no combate a pandemia. Os guaratubanos podem ter certeza que estaremos cuidando da nossa cidade e, contando, que cada cidadão faça sua parte cuidando da própria saúde e dos seus familiares. Vamos utilizar as máscaras, usar álcool em gel e praticar o distanciamento social para que tenhamos uma temporada com menor impacto possível na nossa economia e na saúde pública do município e do Estado.