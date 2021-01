Professora Cátia é a primeira mulher presidente da Câmara de Guaratuba

A vereadora Cátia Regina Silvano (Pros) foi eleita, neste dia 1º de janeiro, presidente em uma Legislatura com o maior número de mulheres da história: 5 entre 13 vagas. O início da sessão foi presidido pela vereadora Ana Maria Correia (Pros), por ser a com maior idade, aos 67 anos.

Em seu primeiro e rápido pronunciamento, a primeira mulher a presidir a Câmara Municipal de Guaratuba destacou a unidade do Legislativo.

Professora Cátia do Doro, como foi identificada na urna e na campanha eleitoral, teve a maior votação desta eleição, 553 votos, e foi escolhida entre os pares com 10 votos contra 3 do vereador Itamar Junior (CID). Alaor Miranda (DEM) foi eleito vice-presidente, com 10 votos contra 3 de Edna Castro (CID); Fabiano Cecilio (PSD) foi escolhido 1º secretário, também com 10 votos, sendo 3 votos para Ricardo Borba (REP). Paulo Araújo (DEM) foi eleito 2º secretário com 10 votos e 3 abstenções.

Também tomaram posse hoje os seguintes vereadores: Diva Oliveira (DEM), Maria do Neno (PSC), Felipe Puff (DEM), Ademir da Balsa (DEM) e Juliano Petruquio (MDB).

A posse e a eleição da Mesa Diretora que vai conduzir as seções e a administração da Câmara pelos próximos dois anos aconteceu em uma solenidade marcada pela prevenção ao coronavírus. O amplo salão do Iate Clube de Guaratuba possibilitou distanciamento entre os empossados, os secretários e os poucos convidados. A solenidade foi transmitida ao vivo pelo site e pelo Faceboook da Câmara.

Em breve, a galeria de fotos da posse.