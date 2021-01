Colégio de Paranaguá vence competição digital nacional

O Colégio Estadual Bento Munhoz da Rocha Neto, de Paranaguá, foi o vencedor do desafio virtual promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE). A escola encerrou a disputa com o Colégio Militar da cidade de Rio Verde, em Goiás, na competição que envolveu o engajamento da comunidade nas redes sociais.

O evento adaptado para a realidade do distanciamento social se resumiu em duelos. Durante 24 horas, duas escolas de diferentes locais do Brasil competiram por votos pela plataforma Instagram. Quem venceu o confronto foi avançando, fase por fase, até a grande final. O Paraná contou com seis representantes e o Bento, como é chamado o colégio parnanguara, teve quase 13 mil votos na batalha final.

Participar do desafio nacional foi possível após uma competição nos mesmos moldes em nível local, como explica o diretor do colégio, Everton Borges. “Tivemos a oportunidade de participar do Desafio Virtual entre Escolas promovido pela CBDE por termos sido terceiro colocados no Desafio Estadual, que foi promovido pela Federação de Desporto Escolar do Paraná (FDEPR)”, explica.

Mais do que pela competição em si, o Colégio Bento Munhoz da Rocha Neto conseguiu capitalizar a atividade para chamar a atenção dos estudantes e familiares para as redes sociais da escola.

“Vimos nisso uma forma de incentivar a participação nas atividades on-line. No começo, nossa intenção nem era tanto a competição, mas fechar o ciclo de forma positiva em um período difícil como 2020”, comenta o diretor. “Dessa forma foi possível mobilizar e engajar todo mundo pelas redes sociais porque pessoas acabaram entrando para participar da votação e interagindo mais com as redes sociais da escola”.

Para que os dois objetivos fossem alcançados, equipe diretora, professores e familiares dos estudantes foram mobilizados, o que acabou impactando toda a cidade de Paranaguá. “Formamos uma corrente do bem que nos garantiu essa votação no desafio feito pela CBDE. Toda a comunidade escolar nos apoiou e eu fiquei surpreso e emocionado com o que vi”, destaca Borges.

Para o aluno Gabriel Henrique Rodrigues, de 16 anos, a vitória na competição é uma grande conquista. “Fico muito feliz de ver que meu colégio representou bem a cidade de Paranaguá, o Paraná e, agora, o Brasil todo conhece a gente”.

Ele diz que seguiu à risca os pedidos para divulgar e engajar os amigos na gincana. “Me pediram para compartilhar e eu dei um jeito de jogar em tudo quanto é lugar. Status de Whatsapp, Facebook. Até no grupo da família eu mandei. Foi muito legal participar de tudo isso”, destaca o aluno.

Fonte: AEN