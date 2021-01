Natal de Luzes da Itaipu recebeu mais de 12 mil veículos

A média foi de 420 veículos por dia. Iniciativa faz parte dos esforços da campanha “Vem pra Foz”, de incentivo ao turismo seguro com movimentação do segmento carro-chefe do Destino Iguaçu.

Mais de 12,6 mil veículos percorreram o circuito drive-thru do Natal de Luzes da Itaipu até a noite deste domingo (3), no entorno da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, em Foz do Iguaçu. Uma média de 420 veículos por dia.

Aberta no dia 5 de dezembro, a atração despede-se do público nesta segunda e terça-feira, dias 4 e 5 de janeiro, das 20h às 22h30. Serão as últimas oportunidades para ver ou rever a decoração natalina que encantou moradores e turistas e abriu frentes de trabalho diretamente para mais de cem pessoas, considerando montagem e pessoal de apoio ao evento. Indiretamente, essa iniciativa possibilitou a movimentação da economia de todo o entorno, como carrinhos de comida e vendedores ambulantes, entre outros.

Desenvolvida com base numa proposta de unir inovação, encantamento, agradecimento e manutenção de empregos, por decisão do diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, o briefing do Natal foi feito pela Comunicação Social da Itaipu. A iniciativa reuniu duas novidades: projeção mapeada na fachada da catedral (por meio da técnica de video mapping, exibida até o dia 23 de dezembro) e o próprio circuito drive-thru, atendendo as recomendações de distanciamento social em função da pandemia da covid-19.

O circuito tem 600 metros e conta com apoio do Foztranz e Polícia Militar para organizar o trânsito. Quem preferir também pode visitar a atração a pé, mas seguindo rigorosamente as normas sanitárias de segurança, como distanciamento social (mínimo de 1,5 metro de distância), uso de máscaras (cobrindo boca e nariz) e higienização das mãos.

O Natal de Luzes de Itaipu faz parte dos esforços da campanha “Vem pra Foz”, desenvolvida pela usina e parceiros, dentro do Codefoz, para atrair mais visitantes ao Destino Iguaçu de forma segura. Mais de 5 mil pessoas perderam postos de trabalho no setor. Essa foi uma saída para retomar a atividade com os cuidados necessários. Desde junho, pouco a pouco o turismo vem dando sinais de recuperação.

Para Silva e Luna, a resposta do público ao Natal de Luzes e à campanha Vem para Foz mostrou que com inovação e responsabilidade é possível encontrar uma solução satisfatória. A adesão das pessoas comprova o sucesso da iniciativa. “Conseguimos manter aceso o espírito natalino entre as famílias e a esperança de dias melhores. Esse é o nosso compromisso com a nossa gente, fazer o nosso melhor”.