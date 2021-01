Área de escape evita acidente com ônibus de turismo na BR-376, em Guaratuba

O motorista de um ônibus com 37 ocupantes, sendo oito crianças, utilizou área de escape da BR-376/PR (km 671,7) na madrugada de hoje em Guaratuba-PR, após o veículo apresentar problemas mecânicos com perda de freios. O veículo entrou a 118 km/h na área, percorrendo 115 metros no dispositivo até parar em segurança – ninguém se feriu.

O ônibus de turismo fazia o trajeto de Belém-PA para Florianópolis-SC, quando o veículo apresentou o problema. De acordo com a concessionária da rodovia, Arteris Litoral Sul, o condutor relatou que não conseguiu mais utilizar os freios dois quilômetros antes da Área – na altura do km 669. Como ele já conhecia o dispositivo, direcionou o ônibus para entrada na área de escape – registrada a 1h43 da madrugada de hoje.

Câmeras da concessionária registraram o momento da entrada na Área de Escape – a 01h43 da madrugada de hoje (06)

As equipes da concessionária foram imediatamente acionadas para o local – e prestaram assistência aos ocupantes do veículo – todos ilesos. Eles foram transportados até um posto de apoio – para seguirem viagem com suporte da empresa responsável.

Esta foi a entrada de número 257 (veículos pesados) nesta Área de Escape – que foi inaugurada em agosto de 2011 – e é a sexta vez que é utilizada por ônibus. Com isso, no total, agora já são 376 vidas salvas no dispositivo.

Também na Serra da BR-376/PR, no km 667,3, a concessionária opera outra área de escape – esta inaugurada em novembro de 2019 – já com 56 entradas e 125 vidas salvas.

Fonte: Arteris Litoral Sul