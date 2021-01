Hospital Regional confirma mais duas mortes por covid

O Hospital Regional do Litoral informou nesta manhã que mais dois pacientes morreram em decorrência da covid-19. As mortes aconteceram há alguns dias, mas a causa foi confirmada no boletim desta quinta-feira (7).

Um senhor de 86 anos que residia em Paranaguá morreu no dia 28 de dezembro. Um morador de Pontal do Paraná, de 75 anos, faleceu no dia 1º de janeiro. Ainda há 2 óbitos de pacientes com suspeita de covid sendo investigados.

O hospital tem hoje 14 pacientes que foram internados com sintomas de covid-19, sendo que 12 já foram confirmados com a doença, 1 teve resultado negativo e 1 aguarda resultado de exame.

Apoio: