Brasil tem recorde de casos e chega a 200 mil mortos por covid. Paraná atrasa informe.

O Ministério da Saúde informa mais 87.843 confirmações, o maior número diário desde o início da pandemia, e 1.524 mortes nesta quinta-feira (7), o maior número de óbitos desde agosto.

O Brasil chega perto de 8 milhões de pessoas (7.961.673) que contraíram a doença e a 200.498 mortos. Há 7.096.931 pessoas recuperadas, com um saldo de 664.244 casos ativos.

No Paraná, a Secretaria de Estado da Saúde do informou, em nota, que “problemas técnicos e operacionais inviabilizaram a publicação do Informe Covid-19 desta quinta-feira”.

Assim que os problemas forem resolvidos o documento será publicado e divulgado como ocorre rotineiramente, explicou a Sesa.