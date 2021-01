Encontrado corpo de menino que se afogou em Pontal do Sul

Encontrado, no início desta segunda-feira (11), o corpo do menino de 12 anos que desapareceu ontem no balneário de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná.

O menino era morador de Curitiba e, junto com a família, passava o domingo na praia. Por volta das 11h, ele pulou na água de um trapiche em local não protegido por guarda-vidas e desapareceu.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do helicóptero da Polícia Militar realizaram buscas até o início da noite de ontem e recomeçam assim que clareou o dia hoje.

O corpo foi achado por pescadores em um local chamado Prainha e será encaminhado ao Instituto Médico Legal, em Paranaguá, par ser examinado e reconhecido pela família.