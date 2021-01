Hospital Regional confirma 2 mortes por covid: em Guaratuba e Matinhos

O Hospital Regional do Litoral informa, na manhã desta segunda-feira (18), a morte por covid-19 de mais dois pacientes: um morador de Guaratuba de 54 anos e um morador de Matinhos, de 78 anos.

As mortes ocorreram no sábado (16). O Hospital, que fica em Paranaguá, informa ainda que tem 18 pacientes internados por covid: 15 já estão confirmados com doença, 2 deram negativos nos exames e 1 ainda está em investigação.

Também há um óbito com a causa sendo investigada.