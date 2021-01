Suspeitos de assalto em Garuva são presos em Guaratuba

Foto: Clic Garuva

No último domingo (17), policiais do Batalhão de Polícia Rodoviária do Paraná foram informados sobre um roubo a residência na cidade de Garuva-SC, em que uma família foi feita refém por três homens armados. Os ladrões roubaram o carro das vítimas para fugir e o abandonaram na PR-412, em Guaratuba. A notícia foi publicada no site Clic Garuva.

O veículo foi recuperado em uma atividade conjunta de policiais militares do Paraná e Santa Catarina, e após isso, os policiais do BPRv, com o apoio de policiais do 9º BPM do Paraná, fizeram buscas e levantaram informações sobre os possíveis envolvidos no roubo. Suspeitos foram encontrados e abordados em uma casa, no bairro Brejatuba.

Dois foram presos e um fugiu. Na casa foram recuperar os materiais roubados na casa e encontrados também objetos comprados com o cartão bancário de uma das vítimas do roubo.

De acordo com o site, o terceiro suspeito não foi localizado, mas foi identificado e repassado à Delegacia para expedição de mandado de prisão.

Fonte: Clic Garuva