Polícia Civil usa drone para ajudar guarda-vidas em salvamento

Foto e fonte: PCPR

A Polícia Civil do Paraná conta que usou um drone para ajudar os guarda-vidas do Corpo de Bombeiros a chegarem ao local onde dois homens e três crianças estavam em risco, neste domingo (24) em Matinhos.

A ocorrência aconteceu no final da tarde. As vítimas estavam longe da margem e haviam caído em uma corrente de retorno, onde estava difícil a visibilidade para os socorristas. Com o drone da Polícia Civil foi possível se aproximar da ocorrência e indicar o local exato para os bombeiros.

O coordenador da operaçao Verão Consciente pela PCPR, delegado Gil Rocha Tesseroli, lembrou da importância da tecnologia e do trabalho integrado. “A utilização do drone que fica junto com a Delegacia Móvel da PCPR, na orla de Matinhos e Guaratuba tem sido bastante útil no Verão Consciente. O auxílio no salvamento mostra a importância da tecnologia e também da integração entre as instituições de segurança”.

A tenente Ana Paula Inácio de Oliveira Zanlorenzzi, porta-voz do Corpo de Bombeiros na operação Verão Costa Leste, comenta que a integração entre as forças é sempre muito importante, principalmente no período de férias. “As instituições conseguem se ajudar em diversos atendimentos. Além disso, posteriormente conseguimos apresentar essas imagens feitas pelo drone da PCPR e auxiliar na orientação aos turistas no litoral”, conclui Zanlorenzzi.

Um dos guarda-vidas que participou da ocorrência ressaltou a importância da integração entre as forças de segurança. “O drone serviu de referência para outros colegas de trabalho que visualizaram o drone, auxiliando no deslocamento até a ocorrência. A cooperação entre o Corpo de Bombeiros, PCPR e Polícia Militar, quem ganha é a população” disse o guarda-vidas Renan Zanela.

As vítimas foram atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e passam bem.