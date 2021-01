Gaivotas são reabilitadas e devolvidas à natureza

A equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR reabilitou e devolveu para a natureza cinco gaivotas (Larus dominicanus).

As aves haviam sido encaminhadas ao Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise de Fauna Marinha (CReD), no campus da UFPR em Pontal do Paraná. Elas apresentavam perda parcial das funções motoras e sintomas causados pela ingestão de água ou alimentos contaminados potencialmente por bactérias.

Algumas delas estavam desde dezembro em processo de recuperação e após cuidados clínicos, receberam alta médica para serem reintegradas ao seu ambiente natural. A soltura, na paia de Pontal do Sul, foi divulgada nesta terça-feira (26).

Se você encontrar animais marinhos debilitados ou mortos no litoral ligue para a equipe do LEC, que realiza Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) no Paraná: (41) 99213-8746 (telefone e whatsapp) ou 0800 642 3341.

Cuide do seu resíduo

O LEC também recomenda às pessoas que visitam as praias é que levem o seu lixo de volta, até mesmo restos de alimentos, como cascas de frutas e salgadinhos, assim, evitarão que as aves se contaminem com bactérias e fungos que se desenvolvem nesses resíduos.